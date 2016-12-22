Сергей Семак стал главным тренером Уфы
Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола
Один из наставников «Зенита» С. Семак ушёл из своего клуба и устроился на место менеджера «Уфы», о чём извещается на веб-сайте башкортостанской команды.
Трудовой договор с 40-летним специалистом подписан до лета 2018-го года. Следует напомнить, что предшественником Семака в «Уфе» был В. Гончаренко, которого 12-го числа текущего месяца назначили управляющим тренерского штаба столичного ЦСКА.
Бывший хавбек «Зенита» (СПб), «Рубина» (Казань), «Пари Сен-Жермен» (и не только) в 2013-м году начал свою деятельность на менеджерском поприще. Примерно 3,5 года Сергей трудился в «Зените». Кроме того, Семак синхронно работал и в штабе тренеров национальной российской команды.
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