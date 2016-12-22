Краснодар объявил о переходе Ахмедова в Шанхай СИПГ
Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола
На официальном веб-сайте «Краснодара» оглашено о том, что хавбек команды О. Ахмедов решил перебраться в Китай.
Сообщается, что краснодарскому клубу удалось достичь договорённостей относительно суммы оплаты трансфера 29-летнего футболиста национальной узбекской сборной в «Шанхай СИПГ». Однако точные цифры пока что не называются.
Н. Арустамян, работающий комментатором на телеканале «Матч ТВ», оговорился, что трансфер Одила будет стоить китайскому гранду примерно 7 000 000 евро.
«Шанхай СИПГ» ранее приютил у себя тренера и игрока российского «Зенита» – А. Виллаша-Боаша и Халка.
В сезоне 2016/2017 Премьер-лиги России Ахмедов отыграл 14 поединков и единожды отметился голевой передачей.
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