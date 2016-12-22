  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Краснодар объявил о переходе Ахмедова в Шанхай СИПГ

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Краснодар объявил о переходе Ахмедова в Шанхай СИПГ

На официальном веб-сайте «Краснодара» оглашено о том, что хавбек команды О. Ахмедов решил перебраться в Китай.

Сообщается, что краснодарскому клубу удалось достичь договорённостей относительно суммы оплаты трансфера 29-летнего футболиста национальной узбекской сборной в «Шанхай СИПГ». Однако точные цифры пока что не называются.

Н. Арустамян, работающий комментатором на телеканале «Матч ТВ», оговорился, что трансфер Одила будет стоить китайскому гранду примерно 7 000 000 евро.

«Шанхай СИПГ» ранее приютил у себя тренера и игрока российского «Зенита» – А. Виллаша-Боаша и Халка.

В сезоне 2016/2017 Премьер-лиги России Ахмедов отыграл 14 поединков и единожды отметился голевой передачей.

Нравится
Похожие новости:
  • Челси вновь вернётся к трансферу Наингголана
    Челси вновь вернётся к трансферу Наингголана
    В январе «Челси» (Лондон) в очередной раз попытается выторговать полузащитника «Ромы» Р. Наингголана. Издание The Times...
  • Официально: Оскар перейдёт в Шанхай Теллэйс
    Официально: Оскар перейдёт в Шанхай Теллэйс
    Хавбек «Челси» (Лондон) Оскар, как сообщается на официальном уровне, готовится к переезду в Поднебесную. О том, что трансфер...
  • Шанхай СИПГ охотится за Тевесом
    Шанхай СИПГ охотится за Тевесом
    По данным Sambafoot, представитель чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» не согласен с тем, чтобы дать возможность К. Тевесу закончить карьеру в...
  • Халк перешел в Шанхай СИПГ за 55,8 миллиона евро
    Халк перешел в Шанхай СИПГ за 55,8 миллиона евро
    «Зенит» расстался со своим лидером за внушительное денежное вознаграждение. «Шанхай СИПГ» – новое пристанище для...
  • Шанхай Шеньхуа предлагает Зениту за Халка 55 млн евро
    Шанхай Шеньхуа предлагает Зениту за Халка 55 млн евро
    В прессе вновь появились слухи о том, что нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Живанилду Виейра де Соуза, более известный футбольному...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close