Краснодар объявил о переходе Ахмедова в Шанхай СИПГ

На официальном веб-сайте «Краснодара» оглашено о том, что хавбек команды О. Ахмедов решил перебраться в Китай.



Сообщается, что краснодарскому клубу удалось достичь договорённостей относительно суммы оплаты трансфера 29-летнего футболиста национальной узбекской сборной в «Шанхай СИПГ». Однако точные цифры пока что не называются.



Н. Арустамян, работающий комментатором на телеканале «Матч ТВ», оговорился, что трансфер Одила будет стоить китайскому гранду примерно 7 000 000 евро.



«Шанхай СИПГ» ранее приютил у себя тренера и игрока российского «Зенита» – А. Виллаша-Боаша и Халка.



В сезоне 2016/2017 Премьер-лиги России Ахмедов отыграл 14 поединков и единожды отметился голевой передачей.