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Тоттенхэм, Челси и Арсенал следят за Баркли

Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола

Тоттенхэм, Челси и Арсенал следят за Баркли

Центральный хавбек «Эвертона» (Ливерпуль) Р. Баркли располагает предложениями от нескольких ведущих клубов Англии.

В приобретении 23-летнего англичанина видит усиление своего состава «Тоттенхэм». The Telegraph утверждает: несмотря на то, что трудовое соглашение Баркли с его клубом истекает уже через полтора года, менеджер Ирисок Куман сообщал, что «Эвертон», по крайней мере временно, не будет заниматься этим вопросом.

Помимо Шпор, ситуация мониторится и другими лондонскими грандами — «Челси» и «Арсеналом». Поэтому «Тоттенхэм» попытается приобрести Росса уже в грядущем месяце.

«Арсенал» рассчитывает на приобретение Баркли на замену одному из основополагающих игроков клуба при условии его возможного ухода. В качестве таких называются М. Озил, Дж. Уилшир, С. Касорла.

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