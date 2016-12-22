Тоттенхэм, Челси и Арсенал следят за Баркли
Центральный хавбек «Эвертона» (Ливерпуль) Р. Баркли располагает предложениями от нескольких ведущих клубов Англии.
В приобретении 23-летнего англичанина видит усиление своего состава «Тоттенхэм». The Telegraph утверждает: несмотря на то, что трудовое соглашение Баркли с его клубом истекает уже через полтора года, менеджер Ирисок Куман сообщал, что «Эвертон», по крайней мере временно, не будет заниматься этим вопросом.
Помимо Шпор, ситуация мониторится и другими лондонскими грандами — «Челси» и «Арсеналом». Поэтому «Тоттенхэм» попытается приобрести Росса уже в грядущем месяце.
«Арсенал» рассчитывает на приобретение Баркли на замену одному из основополагающих игроков клуба при условии его возможного ухода. В качестве таких называются М. Озил, Дж. Уилшир, С. Касорла.
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