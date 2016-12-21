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Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола

Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Экс-нападающий «Бока Жуниорс» (Аргентина) К. Тевес присоединяется к «Шанхай Шеньхуа», что подтверждает официальный веб-ресурс клуба из Поднебесной.

Пока что нет официальных точных данных относительно финансовых условий сделки. Но достоверно известно, что Тевес – самый дорогой для своего клуба игрок в мире в плане расходов на заработную плату. Совсем скоро 32-летний форвард пройдёт медосмотр в стане китайского клуба.

По данным СМИ, аргентинская звезда будет получать в Китае примерно 40 000 000 евро за 1 игровой сезон.

В сезоне текущего года «Шеньхуа» разместился на итоговой 4-й позиции в чемпионате Китая. В этой команде уже выступают такие известные игроки, как Д. Ба, Ф. Гуарин, О. Мартинс.

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