Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Экс-нападающий «Бока Жуниорс» (Аргентина) К. Тевес присоединяется к «Шанхай Шеньхуа», что подтверждает официальный веб-ресурс клуба из Поднебесной.



Пока что нет официальных точных данных относительно финансовых условий сделки. Но достоверно известно, что Тевес – самый дорогой для своего клуба игрок в мире в плане расходов на заработную плату. Совсем скоро 32-летний форвард пройдёт медосмотр в стане китайского клуба.



По данным СМИ, аргентинская звезда будет получать в Китае примерно 40 000 000 евро за 1 игровой сезон.



В сезоне текущего года «Шеньхуа» разместился на итоговой 4-й позиции в чемпионате Китая. В этой команде уже выступают такие известные игроки, как Д. Ба, Ф. Гуарин, О. Мартинс.