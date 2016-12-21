Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
Экс-нападающий «Бока Жуниорс» (Аргентина) К. Тевес присоединяется к «Шанхай Шеньхуа», что подтверждает официальный веб-ресурс клуба из Поднебесной.
Пока что нет официальных точных данных относительно финансовых условий сделки. Но достоверно известно, что Тевес – самый дорогой для своего клуба игрок в мире в плане расходов на заработную плату. Совсем скоро 32-летний форвард пройдёт медосмотр в стане китайского клуба.
По данным СМИ, аргентинская звезда будет получать в Китае примерно 40 000 000 евро за 1 игровой сезон.
В сезоне текущего года «Шеньхуа» разместился на итоговой 4-й позиции в чемпионате Китая. В этой команде уже выступают такие известные игроки, как Д. Ба, Ф. Гуарин, О. Мартинс.
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