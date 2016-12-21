Барселоне тоже нужен Вайгль

В стане «Барселоны» убеждены, что хавбек «Боруссии» (Д) Ю. Вайгль – достойная замена в перспективе С. Бускетсу.



Вайгль перешёл в ряды дортмундцев предыдущим летом из команды «Мюнхен-1860». После этого Юлиану удалось застолбить себе место в «старте» чёрно-жёлтых. Разные СМИ уже сообщали о наблюдении за игроком со стороны «Ман Сити», «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Реала». Тем не менее, трудовым договором со Шмелями Вайгль связан до летнего межсезонья 2021-го года.



В следующем месяце каталонцы не собираются активничать на трансферном рынке, вследствие чего их интерес на данный момент ограничивается слежением за прогрессом Вайгля.



Летом этого года сообщалось, что «ПСЖ» уже приготовил 40 000 000 евро за немца.