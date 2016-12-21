Барселоне тоже нужен Вайгль
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
В стане «Барселоны» убеждены, что хавбек «Боруссии» (Д) Ю. Вайгль – достойная замена в перспективе С. Бускетсу.
Вайгль перешёл в ряды дортмундцев предыдущим летом из команды «Мюнхен-1860». После этого Юлиану удалось застолбить себе место в «старте» чёрно-жёлтых. Разные СМИ уже сообщали о наблюдении за игроком со стороны «Ман Сити», «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Реала». Тем не менее, трудовым договором со Шмелями Вайгль связан до летнего межсезонья 2021-го года.
В следующем месяце каталонцы не собираются активничать на трансферном рынке, вследствие чего их интерес на данный момент ограничивается слежением за прогрессом Вайгля.
Летом этого года сообщалось, что «ПСЖ» уже приготовил 40 000 000 евро за немца.
Похожие новости:
Лиону нужен форвард Анже
Нападающий «Анже» (Франция) Н. Пепе попал на «карандаш» менеджмента «Лиона». В стане Ткачей задумались над...
Нападающий «Анже» (Франция) Н. Пепе попал на «карандаш» менеджмента «Лиона». В стане Ткачей задумались над...
Манчестер Сити проявляет интерес к Вайглю
Ю. Вайгль, 20-летний талант «Боруссии» (Дортмунд) близок к переходу в стан «Манчестер Сити» – к его персоне интерес...
Ю. Вайгль, 20-летний талант «Боруссии» (Дортмунд) близок к переходу в стан «Манчестер Сити» – к его персоне интерес...
Манчестер Сити намерен побороться за Вайгля
Манчестерские Горожане хотят приютить у себя хавбека «Боруссии» (Дортмунд) Ю. Вайгля. The Sun пишет, что Х. Гвардиола хотел приобрести...
Манчестерские Горожане хотят приютить у себя хавбека «Боруссии» (Дортмунд) Ю. Вайгля. The Sun пишет, что Х. Гвардиола хотел приобрести...
Реал следит за прогрессом У. Дембеле
Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
ПСЖ нацелился на Юлиана Вайгля
По информации WAZ, Ю. Вайгль который выступает в составе «Боруссии» (Дортмунд), уже в ближайшем времени может стать футболистом...
По информации WAZ, Ю. Вайгль который выступает в составе «Боруссии» (Дортмунд), уже в ближайшем времени может стать футболистом...