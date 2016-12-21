Ливерпуль попытается подписать Окслейд-Чемберлена
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
А. Окслейд-Чемберлен в следующем месяце может перебраться из «Арсенала» в стан Мерсисайдцев.
В этом сезоне англичанин не провёл ещё ни единого полного матча в высшем дивизионе Англии. 23-летний хавбек перебрался в «Арсенал» в 2011-м году, но по различным причинам, учитывая также частые травмы, так и не закрепился в основе Канониров.
Sky Sports утверждает, что «Ливерпуль» подпишет футболиста уже в течение ближайшего трансферного периода. Текущий трудовой договор Окслейда-Чемберлена с Канонирами актуален до конца сезона 2016/2017.
Ещё в начале текущего месяца сообщалось, что А. Венгер заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе команды, обратив внимание на наличие у него необходимых «Арсеналу» игровых качеств.
Похожие новости:
Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
Окслейд-Чемберлен переберётся в Ла Лигу?
Уже в самом начале нового года атакующий хавбек «Арсенала» может оказаться в Примере Испании. А. Окслейд-Чемберлен, который не...
Уже в самом начале нового года атакующий хавбек «Арсенала» может оказаться в Примере Испании. А. Окслейд-Чемберлен, который не...
Озбилиз может перейти в Терек
А. Озбилиз, который играет на данном этапе времени в «Бешикташе», заинтересовал скаутов «Терека», о чём пишет Sadecehaber. ...
А. Озбилиз, который играет на данном этапе времени в «Бешикташе», заинтересовал скаутов «Терека», о чём пишет Sadecehaber. ...
Геззаль на радаре у Ливерпуля
Фланговый хавбек «Лиона» заинтересовал скаутов английского «Ливерпуля». По сведениям L’Equipe, 24-летний Р. Геззаль...
Фланговый хавбек «Лиона» заинтересовал скаутов английского «Ливерпуля». По сведениям L’Equipe, 24-летний Р. Геззаль...
Лестер нацелился на игрока Арсенала Окслэйда-Чемберлена
Чемпион Англии видит своё усиление в полузащитнике Канониров. Для управления Лис покупка А. Окслэйда-Чемберлена считается приоритетной этим летом,...
Чемпион Англии видит своё усиление в полузащитнике Канониров. Для управления Лис покупка А. Окслэйда-Чемберлена считается приоритетной этим летом,...