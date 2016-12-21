Ливерпуль попытается подписать Окслейд-Чемберлена

А. Окслейд-Чемберлен в следующем месяце может перебраться из «Арсенала» в стан Мерсисайдцев.



В этом сезоне англичанин не провёл ещё ни единого полного матча в высшем дивизионе Англии. 23-летний хавбек перебрался в «Арсенал» в 2011-м году, но по различным причинам, учитывая также частые травмы, так и не закрепился в основе Канониров.



Sky Sports утверждает, что «Ливерпуль» подпишет футболиста уже в течение ближайшего трансферного периода. Текущий трудовой договор Окслейда-Чемберлена с Канонирами актуален до конца сезона 2016/2017.



Ещё в начале текущего месяца сообщалось, что А. Венгер заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе команды, обратив внимание на наличие у него необходимых «Арсеналу» игровых качеств.