  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Ливерпуль попытается подписать Окслейд-Чемберлена

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль попытается подписать Окслейд-Чемберлена

А. Окслейд-Чемберлен в следующем месяце может перебраться из «Арсенала» в стан Мерсисайдцев.

В этом сезоне англичанин не провёл ещё ни единого полного матча в высшем дивизионе Англии. 23-летний хавбек перебрался в «Арсенал» в 2011-м году, но по различным причинам, учитывая также частые травмы, так и не закрепился в основе Канониров.

Sky Sports утверждает, что «Ливерпуль» подпишет футболиста уже в течение ближайшего трансферного периода. Текущий трудовой договор Окслейда-Чемберлена с Канонирами актуален до конца сезона 2016/2017.

Ещё в начале текущего месяца сообщалось, что А. Венгер заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе команды, обратив внимание на наличие у него необходимых «Арсеналу» игровых качеств.

Нравится
Похожие новости:
  • Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
  • Окслейд-Чемберлен переберётся в Ла Лигу?
    Окслейд-Чемберлен переберётся в Ла Лигу?
    Уже в самом начале нового года атакующий хавбек «Арсенала» может оказаться в Примере Испании. А. Окслейд-Чемберлен, который не...
  • Озбилиз может перейти в Терек
    Озбилиз может перейти в Терек
    А. Озбилиз, который играет на данном этапе времени в «Бешикташе», заинтересовал скаутов «Терека», о чём пишет Sadecehaber. ...
  • Геззаль на радаре у Ливерпуля
    Геззаль на радаре у Ливерпуля
    Фланговый хавбек «Лиона» заинтересовал скаутов английского «Ливерпуля». По сведениям L’Equipe, 24-летний Р. Геззаль...
  • Лестер нацелился на игрока Арсенала Окслэйда-Чемберлена
    Лестер нацелился на игрока Арсенала Окслэйда-Чемберлена
    Чемпион Англии видит своё усиление в полузащитнике Канониров. Для управления Лис покупка А. Окслэйда-Чемберлена считается приоритетной этим летом,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close