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Бальде может перейти в ЦСКА

Дата публикации: Сегодня, 22:13 | Категория: Новости футбола

Бальде может перейти в ЦСКА

Столичный российский гранд может приобрести экс-нападающего «Кубани» (Краснодар) И. Бальде, о чём информируют «Известия».

По данным источника, переход будет вероятен если уйдёт Л. Траоре. С ивуарийцем ЦСКА собирается распрощаться уже в ближайшем времени.

«Не самая лучшая статистика игрока в текущем сезоне не удовлетворяет управление «Реймса», [именно там сейчас играет Бальде], которое готово расстаться с Ибрагимом», – информирует источник.

ЦСКА может заполучить его за небольшую финансовую компенсацию, а также оформить контракт с Бальде на приемлемых условиях. Более того, управление московского клуба полагает, что особый вес для игрока будет иметь шанс вновь сотрудничать с наставником В. Гончаренко, который недавно принял красно-синих.

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