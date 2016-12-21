Бальде может перейти в ЦСКА

Столичный российский гранд может приобрести экс-нападающего «Кубани» (Краснодар) И. Бальде, о чём информируют «Известия».



По данным источника, переход будет вероятен если уйдёт Л. Траоре. С ивуарийцем ЦСКА собирается распрощаться уже в ближайшем времени.



«Не самая лучшая статистика игрока в текущем сезоне не удовлетворяет управление «Реймса», [именно там сейчас играет Бальде], которое готово расстаться с Ибрагимом», – информирует источник.



ЦСКА может заполучить его за небольшую финансовую компенсацию, а также оформить контракт с Бальде на приемлемых условиях. Более того, управление московского клуба полагает, что особый вес для игрока будет иметь шанс вновь сотрудничать с наставником В. Гончаренко, который недавно принял красно-синих.