Челси вновь вернётся к трансферу Наингголана

В январе «Челси» (Лондон) в очередной раз попытается выторговать полузащитника «Ромы» Р. Наингголана. Издание The Times утверждает, что после ухода Оскара за 60 000 000 фунтов в «Шанхай СИПГ» Синие нуждаются в новом полузащитнике.



А. Конте, наставник англичан, желает подписать всё того же Раджу, несмотря на то, что летом «Рома» отвергла несколько предложений «Челси».



Трудовое соглашение 28-летнего эксцентричного бельгийского футболиста с «Ромой» действительно до середины 2020-го года. Продление договора, что примечательно, состоялось относительно недавно, 6-го октября 2016-го года.



В сезоне 2016/2017 Наингголан отыграл 25 поединков за свою команду, отличился четырьмя забитыми мячами.