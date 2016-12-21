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Челси вновь вернётся к трансферу Наингголана

Дата публикации: Сегодня, 22:09 | Категория: Новости футбола

Челси вновь вернётся к трансферу Наингголана

В январе «Челси» (Лондон) в очередной раз попытается выторговать полузащитника «Ромы» Р. Наингголана. Издание The Times утверждает, что после ухода Оскара за 60 000 000 фунтов в «Шанхай СИПГ» Синие нуждаются в новом полузащитнике.

А. Конте, наставник англичан, желает подписать всё того же Раджу, несмотря на то, что летом «Рома» отвергла несколько предложений «Челси».

Трудовое соглашение 28-летнего эксцентричного бельгийского футболиста с «Ромой» действительно до середины 2020-го года. Продление договора, что примечательно, состоялось относительно недавно, 6-го октября 2016-го года.

В сезоне 2016/2017 Наингголан отыграл 25 поединков за свою команду, отличился четырьмя забитыми мячами.

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