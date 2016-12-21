Зенит проявляет интерес к Тайсону
Дата публикации: Сегодня, 22:07 | Категория: Новости футбола
По данным турецкого издания Fotospor, хавбек «Шахтёра» Тайсон, близок к тому, чтобы перейти в «Зенит».
Издание убеждено, что своего бывшего подопечного наставник питерцев, румын М. Луческу, желает видеть в «Зените».
Кроме того, есть информация, что в покупке игрока имеет свой интерес неназванный клуб из Поднебесной, который согласен выплатить Горнякам за него 20 000 000 евро. Также сообщается об активности «Фенербахче» (Турция). Впрочем, юридический представитель Тайсона заявил, что переход бразильца в турецкую Суперлигу исключается.
Помимо Тайсона, «Зенит» присматривается к защитнику «Бенфики», греку А. Самарису. Футболист больше времени проводит на лавочке запасных, нежели «в основе», поэтому не прочь сменить команду.
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