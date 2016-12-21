Раньери получит 30 млн фунтов на усиление состава

Управление «Лестер Сити» намерено выразить финансовую поддержку наставнику команды Раньери в размере 30 000 000 фунтов. Эти средства будут потрачены на приобретение новых игроков с целью поправки текущего неудовлетворительного положения «Лестера» в английском первенстве, о чём проинформировал The Telegraph.



Напомним, текущая позиция «Лестера» – 16-я (17 очков в активе).



Раньери запланировал приобретение по крайней мере трёх новичков. Первым из них может стать опорник У. Ндиди, выступающий в бельгийском «Генке». За него может быть выплачено 14 000 000 фунтов.



Ещё один потенциальный новичок «Лестера» – М. Кин, выступающий на данном этапе времени за "Бёрнли". Имя третьего возможного новичка пока не известно.