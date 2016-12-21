Бенфика увеличит клаусулу Линделёфа до 50 млн фунтов
Дата публикации: Сегодня, 22:00 | Категория: Новости футбола
Оборонец португальской «Бенфики» и национальной шведской команды В. Линделёф в скором времени может переподписать трудовое соглашение с лиссабонским грандом. Как сообщает местное издание O Jogo, сумма отступных в новом контракте Виктора будет повышена до пятидесяти миллионов фунтов.
Ранее в СМИ возникала информация о заинтересованности в 22-летнем центрбеке лиссабонцев со стороны английского «Ман Юнайтед», а также о его возможном трансфере уже в скором времени.
После того как поступили такие сведения, BBC написало о том, что между «Бенфикой» и «МЮ» переговоров по поводу трансфера шведа не будет. Такое решение якобы принял наставник Манкунианцев Ж. Моуриньо. Ранее «Юнайтед» предлагал португальцам 38 000 000 фунтов.
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