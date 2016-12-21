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Интер летом планирует подписать Маноласа

Дата публикации: Сегодня, 21:55 | Категория: Новости футбола

Интер летом планирует подписать Маноласа

Миланский гранд в конце текущего сезона желает усилить свою защитную линию игроком столичной «Ромы», греком К. Маноласом.

Как сообщает итальянское издание GdS, спортдир «Интернационале» П. Аузилио уже посещал Китай, где вместе с собственниками клуба оговаривал потенциальную трансферную активность нерадзурри следующим летом.

Есть информация, что кроме хавбека «ПСЖ» М. Верратти, а также его коллеги по амплуа из «Фиорентины» Ф. Бернардески, летом планируется подписание «Интером» и защитника Волков Маноласа. Его трудовое соглашение с римлянами действительно до летнего межсезонья 2019-го года.

В ноябре текущего года в СМИ ходили слухи об интересе лондонского «Челси» к персоне Маноласа.

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