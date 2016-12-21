Барселона намерена вернуть Тьяго Алькантару в свои ряды

В «Барселоне» интересуются возможностью возвращения обратно в ряды Блаугранас хавбека «Баварии» (Мюнхен) Т. Алькантары, о чём информирует онлайн-издание Испании Sport. Источник уверен, что каталонский гранд готов основательно раскошелиться на покупку игрока национальной испанской команды.



До трансфера в стан Ротен Тьяго выступал за сине-гранатовых. В 2013-м году «Баварию» принял бывший менеджер «Барсы» Х. Гвардиола, который и забрал с собой в Бундеслигу Алькантару. Испанец не думал долго относительно необходимости перехода, так как норовил получать больше игровой практики.



По предположениям портала Transfermarkt, рыночная трансферная стоимость Тьяго составляет на данный момент 22 000 000 евро.