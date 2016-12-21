  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 28 декабря

22:45  cleag Саутгемптон - Тоттенхэм
Свернуть список трансляций

Барселона намерена вернуть Тьяго Алькантару в свои ряды

Дата публикации: Вчера, 22:56 | Категория: Новости футбола

Барселона намерена вернуть Тьяго Алькантару в свои ряды

В «Барселоне» интересуются возможностью возвращения обратно в ряды Блаугранас хавбека «Баварии» (Мюнхен) Т. Алькантары, о чём информирует онлайн-издание Испании Sport. Источник уверен, что каталонский гранд готов основательно раскошелиться на покупку игрока национальной испанской команды.

До трансфера в стан Ротен Тьяго выступал за сине-гранатовых. В 2013-м году «Баварию» принял бывший менеджер «Барсы» Х. Гвардиола, который и забрал с собой в Бундеслигу Алькантару. Испанец не думал долго относительно необходимости перехода, так как норовил получать больше игровой практики.

По предположениям портала Transfermarkt, рыночная трансферная стоимость Тьяго составляет на данный момент 22 000 000 евро.

Нравится
Похожие новости:
  • Барселона отказалась от трансферов в зимнее окно
    Барселона отказалась от трансферов в зимнее окно
    Каталонский гранд не собирается делать приобретений зимой, о чём информирует ресурс Sport.es. «Барселона» не готова к расставанию с...
  • Де Бур хочет вернуть Снейдера в миланский Интер
    Де Бур хочет вернуть Снейдера в миланский Интер
    У. Снейдер, на текущий момент представляющий турецкий «Галатасарай», в скором времени может возвратиться в миланский «Интер»,...
  • Бавария требует 80 млн евро за Алабу
    Бавария требует 80 млн евро за Алабу
    Чтобы заполучить в свои ряды защитника «Баварии» Давида Алабу, Сливочным придется раскошелиться на € 80 000 000. Ранее ряд...
  • Гвардиола может быть уволен из Баварии до конца нынешнего сезона
    Гвардиола может быть уволен из Баварии до конца нынешнего сезона
    Гвардиолу могут отправить в отставку еще до завершения текущего сезона, информирует «Sunday Express». Источник пишет, что менеджмент...
  • Бюджет «Барселоны» в новом сезоне превысит 500 млн евро
    Бюджет «Барселоны» в новом сезоне превысит 500 млн евро
    Как сообщает официальный сайт испанской «Барселоны», бюджет клуба в сезоне 2013/2014 составит 509 млн евро. Это исторический рекорд для...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close