  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 28 декабря

22:45  cleag Саутгемптон - Тоттенхэм
Свернуть список трансляций

Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

Дата публикации: Вчера, 22:55 | Категория: Новости футбола

Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

Россиянина Ф. Смолова назвали самым впечатляющим футболистом уходящего года. Опрос среди спортивных журналистов был проведён еженедельным изданием «Футбол».

В процессе опроса было задействовано свыше трёхсот журналистов СМИ, включая и работников пресс-служб. Участники опроса получили возможность определить 3-х лучших футболистов года.

Смолов, который представляет на данный момент «Краснодар», а также национальную российскую сборную, получил 544 зачётных пункта. Второе место за нападающим «Спартака» (Москва) К. Промесом (419 очков). Также в тройке состоит и страж ворот ЦСКА И. Акинфеев (168 пунктов).

Фёдор сказал, что свой голос отдал бы за Промеса, второе место вручил бы Дзюбе, а бронзу – Акинфееву.

Нравится
Похожие новости:
  • Смолов ведёт переговоры с дортмундской Боруссией
    Смолов ведёт переговоры с дортмундской Боруссией
    Бомбардир «Краснодара» Ф. Смолов близок к тому, чтобы перебраться в «Боруссию» (Дортмунд), и уже занят тем, что обсуждает с...
  • Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе
    Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе
    Новобранец «Баварии» получит престижную индивидуальную награду – он стал самым впечатляющим игроком этого года на своём континенте....
  • МЮ интересуется форвардом Генка
    МЮ интересуется форвардом Генка
    Л. Бейли, на данном этапе времени представляющий бельгийский «Генк», вызвал к себе интерес со стороны лучших клубов Европы. К примеру, за...
  • Смолов получил предложение от Лилля
    Смолов получил предложение от Лилля
    Форвард национальной сборной Российской Федерации и «Краснодара» может получить новый вызов – возможностью его подписания активно...
  • Гарет Бейл в третий раз признан лучшим футболистом Уэльса
    Гарет Бейл в третий раз признан лучшим футболистом Уэльса
    Игрок мадридского «Реала» Гарет Бейл в третий раз за четыре года признан футболистом года в Уэльсе, сообщается на официальном сайте...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close