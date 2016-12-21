Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

Россиянина Ф. Смолова назвали самым впечатляющим футболистом уходящего года. Опрос среди спортивных журналистов был проведён еженедельным изданием «Футбол».



В процессе опроса было задействовано свыше трёхсот журналистов СМИ, включая и работников пресс-служб. Участники опроса получили возможность определить 3-х лучших футболистов года.



Смолов, который представляет на данный момент «Краснодар», а также национальную российскую сборную, получил 544 зачётных пункта. Второе место за нападающим «Спартака» (Москва) К. Промесом (419 очков). Также в тройке состоит и страж ворот ЦСКА И. Акинфеев (168 пунктов).



Фёдор сказал, что свой голос отдал бы за Промеса, второе место вручил бы Дзюбе, а бронзу – Акинфееву.