Аллегри может покинуть Ювентус

Менеджер действующего чемпиона Италии М. Аллегри летом следующего года может уйти со своей должности.



По информации Gazzetta Dello Sport, на данный момент есть ряд обстоятельств, которые негативно влияют на отношения между Массимилиано и игроками Старой Синьоры. Источник подчёркивает, что тренер «Юве» разъярён на футболистов по причине низкого качества игры, продемонстрированного ими в проигранной встрече с «Миланом» за национальный Суперкубок.



Разогревают слухи о вероятном уходе Аллегри и рассуждения о возможном его назначении в качестве тренера «Арсенала» (Лондон), якобы готового к расставанию с А. Венгером. Если Аллегри таки уйдёт, «Ювентус», по всей видимости, подпишет П. Соузу, работающего сейчас в «Фиорентине».