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МЮ и Ман Сити поборются за Алекса Сандро

Дата публикации: Вчера, 22:44 | Категория: Новости футбола

МЮ и Ман Сити поборются за Алекса Сандро

Оборонительный футболист «Ювентуса» бразилец Алекс Сандро оказался «на радарах» сразу 2-х грандов из английского города Манчестер.

По информации итальянского издания Calciomercato, Манкунианцы отслеживают действия 25-летнего южноамериканца ещё с самого начала сезона 2016/2017. Горожане, в свою очередь, проявляли попытку подписания Сандро в середине 2015-го года, но тогда он принял предложение «Ювентуса».

Есть информация, что действующий чемпион Италии намерен увеличить заработный оклад левому защитнику, чтобы не потерять его.

Весной текущего года «Ювентус» заявил, что продаст Сандро не менее, чем за 50 000 000 евро. Текущее соглашение игрока с «Юве» рассчитано до середины 2020-го года.

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