  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 28 декабря

22:45  cleag Саутгемптон - Тоттенхэм
Свернуть список трансляций

Милан и Рома постараются подписать Уилшира

Дата публикации: Вчера, 22:37 | Категория: Новости футбола

Милан и Рома постараются подписать Уилшира

Лучшие клубы Италии надеются на усиление своих линий полузащиты игроком «Арсенала» (Лондон) Д. Уилширом, который выступает на арендной основе за «Борнмут».

Джек присоединился к рядам этой команды летом текущего года. Тогда ходили слухи, что Уилшир близок к переходу в стан «Милана» или «Ромы», но британец не проявил готовность к уходу из Премьер-лиги Англии.

По информации Calciomercato, в следующем месяце джаллоросси и россонери заново попробуют уговорить «Арсенал» продать Джека. Итальянские гранды настроены на оформление полноценного трансфера 24-летнего полузащитника.

Ранее менеджер Канониров А. Венгер сообщил, что Джек может рассчитывать на новое предложение контракта со стороны клуба.

Нравится
Похожие новости:
  • Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
  • Арсенал просматривает М. Кина
    Арсенал просматривает М. Кина
    Молодой и талантливый форвард Старой Синьоры М. Кин активно просматривается со стороны «Арсенала» (Лондон). Средства массовой...
  • Касерес близок к ВБА
    Касерес близок к ВБА
    Бывший игрок «Барселоны» и «Ювентуса» близок к тому, чтобы оказаться в английском «Вест Бромвич Альбион». ...
  • Милан: ещё одна попытка подписать М.Сиссоко
    Милан: ещё одна попытка подписать М.Сиссоко
    Россонери никак не могут договориться с «Ньюкаслом» касательно осуществления трансфера Муссы Сиссоко. Как информируют СМИ Италии,...
  • GdS: Ди Франческо может летом возглавить Рому
    GdS: Ди Франческо может летом возглавить Рому
    Эусебио ди Франческо, менеджер «Сассуоло» вошел в число кандидатов на должность наставника Волков. Итальянские масс-медиа информируют...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close