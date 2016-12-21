Милан и Рома постараются подписать Уилшира
Дата публикации: Вчера, 22:37 | Категория: Новости футбола
Лучшие клубы Италии надеются на усиление своих линий полузащиты игроком «Арсенала» (Лондон) Д. Уилширом, который выступает на арендной основе за «Борнмут».
Джек присоединился к рядам этой команды летом текущего года. Тогда ходили слухи, что Уилшир близок к переходу в стан «Милана» или «Ромы», но британец не проявил готовность к уходу из Премьер-лиги Англии.
По информации Calciomercato, в следующем месяце джаллоросси и россонери заново попробуют уговорить «Арсенал» продать Джека. Итальянские гранды настроены на оформление полноценного трансфера 24-летнего полузащитника.
Ранее менеджер Канониров А. Венгер сообщил, что Джек может рассчитывать на новое предложение контракта со стороны клуба.
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