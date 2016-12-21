Ред Булл планирует купить Вест Хэм
Дата публикации: Вчера, 23:16 | Категория: Новости футбола
Компания из Австрии, специализирующаяся на производстве энергетиков «Ред Булл», намерена выкупить акции столичного британского клуба «Вест Хэм», о чём информирует The Sun.
По данным источника, основная причина возможного приобретения – Олимпийский стадион. Его австрийские бизнесмены желают видоизменить под свой бренд.
К сведению: в 2005-м году организация «Red Bull» приобрела клуб «Зальцбург», после чего – американский «Нью-Йорк» (2006 год), к названию которого был добавлен «Ред Булл» (эту команду представлял звёздный француз Т. Анри).
В 2007-м году австрийская компания купила клуб 5-го дивизиона Германии, который в минувшем сезоне оформил выход в первую Бундеслигу и на текущий момент располагается там на 2-м месте – «РБ Лейпциг».
Похожие новости:
Полузащитник Ред Булл Зальцбург близок к переезду в АПЛ
Хавбек австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Наби Кейта близок к тому, чтобы начать новый сезон в английской Премьер-Лиге. Как...
Хавбек австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Наби Кейта близок к тому, чтобы начать новый сезон в английской Премьер-Лиге. Как...
Фаны Боруссии Д бойкотируют выездной матч с Лейпцигом
Самые яростные поклонники Шмелей не намерены ехать на выездную игру своей команды против «Лейпцига», испытывая к этому коллективу...
Самые яростные поклонники Шмелей не намерены ехать на выездную игру своей команды против «Лейпцига», испытывая к этому коллективу...
Сонг перешел в Рубин
Полузащитник каталонской «Барселоны» Сонг перешел в «Рубин» на условиях арендного соглашения, сообщает портал...
Полузащитник каталонской «Барселоны» Сонг перешел в «Рубин» на условиях арендного соглашения, сообщает портал...
РБ Лейпциг купит арену Red Bull
Сенсационно выступающий в текущем сезоне немецкий клуб в скором времени приобретёт стадион, на котором играет сейчас. Босс «РБ...
Сенсационно выступающий в текущем сезоне немецкий клуб в скором времени приобретёт стадион, на котором играет сейчас. Босс «РБ...
Манчестер Юнайтед нацелился на 18-летнего хавбека Лидса
Льюис Кук, хавбек «Лидса», стал трансферной целью еще одного британского гранда. В борьбе за 18-летнего игрока английской молодежки...
Льюис Кук, хавбек «Лидса», стал трансферной целью еще одного британского гранда. В борьбе за 18-летнего игрока английской молодежки...