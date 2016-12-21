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Ред Булл планирует купить Вест Хэм

Дата публикации: Вчера, 23:16 | Категория: Новости футбола

Ред Булл планирует купить Вест Хэм

Компания из Австрии, специализирующаяся на производстве энергетиков «Ред Булл», намерена выкупить акции столичного британского клуба «Вест Хэм», о чём информирует The Sun.

По данным источника, основная причина возможного приобретения – Олимпийский стадион. Его австрийские бизнесмены желают видоизменить под свой бренд.

К сведению: в 2005-м году организация «Red Bull» приобрела клуб «Зальцбург», после чего – американский «Нью-Йорк» (2006 год), к названию которого был добавлен «Ред Булл» (эту команду представлял звёздный француз Т. Анри).

В 2007-м году австрийская компания купила клуб 5-го дивизиона Германии, который в минувшем сезоне оформил выход в первую Бундеслигу и на текущий момент располагается там на 2-м месте – «РБ Лейпциг».

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