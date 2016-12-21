Зенит намеревается приобрести Роббена у Баварии
«Зенит» (Санкт-Петербург) собирается купить у «Баварии» (Мюнхен) звёздного хавбека А. Роббена, о чём информирует ресурс ItaSportPress.
По данным итальянского источника, 32-летнего голландца желает видеть в своей команде наставник петербургского коллектива, М. Луческу. «Бавария» намерена расстаться с игроком, но только если со стороны заинтересованного клуба поступит выгодное предложение, составляющее не менее 10 000 000 евро.
Впрочем, титулованный вингер «Баварии», контракт которого с клубом потеряет свою действительность уже в середине 2017-го года, не слишком вдохновлён возможностью переезда в российский чемпионат.
После того как Роббен присоединился к «Баварии» в 2009-м году, ему удалось забить за эту команду 80 мячей в 147-и проведённых матчах.
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