Барселона раздумывает над продажей Неймара

Летом 2017-го года нападающий «Барсы» Неймар может уйти из стана действующего чемпиона Испании.



По информации испанского издания Don Balon, управление Блаугранас взвешивает все «за» и «против» продажи Неймара в следующее межсезонье. Произойдёт это лишь в случае, если «Барсе» будут предложены привлекательные финансовые условия.



Издание убеждено, что такие мысли посетили управленцев «Барселоны» после рассмотрения игры южноамериканца в сезоне 2016/2017. Кроме того, боссов сине-гранатовых беспокоит то, что якобы Неймар чрезмерно заботится о своей внефутбольной жизни.



В столице Каталонии желают получить за трансфер 24-летнего игрока примерно 200 000 000 евро. Неймар играет за «Барселону» с лета 2013-го года.