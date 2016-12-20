Руни предлагают 700 тыс. в неделю за переезд в Китай
Дата публикации: Вчера, 23:23 | Категория: Новости футбола
«Гуанчжоу Эвергранд» намерен выплачивать форварду «МЮ» У. Руни космические деньги.
Капитан Манкунианцев в текущем сезоне многократно критиковался английскими СМИ и фанатами команды, и в результате потерял постоянное место в стартовом составе. Но, что стоит внимания, именно в сезоне 2016/2017 Руни как никогда близок к рекорду по числу забитых голов за «МЮ», принадлежащему Б. Чарльтону (249).
Для того чтобы догнать былую легенду «Юнайтед», Уэйну стоит поразить ворота соперников только единожды, а после двух забитых мячей он сможет стать лучшим «снайпером» за всю историю существования Красных Дьяволов.
По данным Daily Mirror, англичанин получил предложение заработного оклада от «Гуанчжоу Эвергранд» в размере 700 000 фунтов в неделю.
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