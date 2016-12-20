Рома интересуется услугами Ясина Браими

Фланговый полузащитник «Порту» алжирец Я. Браими очутился на радарах «Ромы» (Италия), о чём проинформировало французское издание France Football.



Римский гранд намерен заключить персональный договор с 26-летним игроком уже в следующем месяце. Алжирский хавбек также просматривается со стороны двух клубов из французской Лиги 1 («Ницца» и «Марсель»). Стоит упомянуть, что Браими на заре своей карьеры уже играл в первенстве Франции, представляя «Ренн» два с половиной сезона.



Я. Браими – неосновной футболист «Порту» в этом сезоне, и до недавнего времени главным образом выходил на поле лишь с лавки запасных. Однако вингер уже почаще играет за Драконов по причине того, что травмировался бразилец Отавио.