Уфа может объявить о назначении Семака 28 декабря

Небезызвестный спортивный комментатор Г. Орлов оповестил о том, что 28-го декабря будет оглашено о назначении С. Семака в роли тренера «Уфы».



«28 декабря на официальном уровне Семак станет главой тренерского штаба Уфы», – произнёс Орлов, выступая в эфире станции радио «Эхо Москвы».



Стоит отметить, что нового менеджера «Уфа» подыскивала себе с того времени, когда В. Гончаренко принял предложение работать в ЦСКА. Что касается Семака, то на текущем этапе времени он – ассистент наставника петербургского «Зенита».



«Уфа» уходит на зимние «каникулы» в Премьер-лиге России, расположившись на восьмой строчке в таблице первенства страны.