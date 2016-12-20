Уфа может объявить о назначении Семака 28 декабря
Дата публикации: Вчера, 23:17 | Категория: Новости футбола
Небезызвестный спортивный комментатор Г. Орлов оповестил о том, что 28-го декабря будет оглашено о назначении С. Семака в роли тренера «Уфы».
«28 декабря на официальном уровне Семак станет главой тренерского штаба Уфы», – произнёс Орлов, выступая в эфире станции радио «Эхо Москвы».
Стоит отметить, что нового менеджера «Уфа» подыскивала себе с того времени, когда В. Гончаренко принял предложение работать в ЦСКА. Что касается Семака, то на текущем этапе времени он – ассистент наставника петербургского «Зенита».
«Уфа» уходит на зимние «каникулы» в Премьер-лиге России, расположившись на восьмой строчке в таблице первенства страны.
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