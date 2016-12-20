ЦСКА хочет арендовать у Эвертона Ниасса

ЦСКА анализирует вероятность взятия в аренду у ливерпульского «Эвертона» форварда с сенегальскими корнями У. Ниасса, о чём сообщает ТАСС.



«ЦСКА заинтересован в подписании Ниасса. Рассматривается возможность полугодичной аренды форварда до завершения текущего сезона с наличием опции выкупа контракта», – утверждает источник.



В пресс-службе Ирисок отказываются комментировать интерес ЦСКА. Игрок выступает за «Эвертон» с февраля 2016 года, перейдя туда из «Локомотива» (Москва). В сезоне 2015/2016 он отыграл за англичан 5 поединков, а что касается сезона 2016/2017, то на счету Умара пока что нет ни одного сыгранного поединка.



На данный момент «Эвертон» 9-й в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.