ЦСКА хочет арендовать у Эвертона Ниасса
Дата публикации: Вчера, 22:36 | Категория: Новости футбола
ЦСКА анализирует вероятность взятия в аренду у ливерпульского «Эвертона» форварда с сенегальскими корнями У. Ниасса, о чём сообщает ТАСС.
«ЦСКА заинтересован в подписании Ниасса. Рассматривается возможность полугодичной аренды форварда до завершения текущего сезона с наличием опции выкупа контракта», – утверждает источник.
В пресс-службе Ирисок отказываются комментировать интерес ЦСКА. Игрок выступает за «Эвертон» с февраля 2016 года, перейдя туда из «Локомотива» (Москва). В сезоне 2015/2016 он отыграл за англичан 5 поединков, а что касается сезона 2016/2017, то на счету Умара пока что нет ни одного сыгранного поединка.
На данный момент «Эвертон» 9-й в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.
Похожие новости:
Защитник ЦСКА входит в шорт-лист Барселоны
Оборонительный футболист ЦСКА (Москва) М. Фернандес заинтересовал своими выступлениями менеджмент «Барселоны», о чём информирует...
Оборонительный футболист ЦСКА (Москва) М. Фернандес заинтересовал своими выступлениями менеджмент «Барселоны», о чём информирует...
Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
Ювентус продолжает следить за Лукаку
Ювентини не теряют надежд подписать забивного бомбардира ливерпульского «Эвертона». Liverpool Echo утверждает, что за игрой 23-летнего...
Ювентини не теряют надежд подписать забивного бомбардира ливерпульского «Эвертона». Liverpool Echo утверждает, что за игрой 23-летнего...
Реал пристально следит за Лукаку
Мадридский «Реал» внес форварда английского «Эвертона» Ромелу Лукаку в свой трансферный лист, сообщает «Football...
Мадридский «Реал» внес форварда английского «Эвертона» Ромелу Лукаку в свой трансферный лист, сообщает «Football...
Эвертон заинтересован в Видиче
Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Роберто Мартинес намерен заполучить экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Неманью...
Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Роберто Мартинес намерен заполучить экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Неманью...