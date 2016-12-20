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Зенит интересуется защитником Нордшелланда Макше

Дата публикации: Вчера, 22:13 | Категория: Новости футбола

Зенит интересуется защитником Нордшелланда Макше

«Зенит» просматривает центрального оборонца «Нордшелланда» (Дания) А. Макше. Планируется, что Андреас сможет стать достойной заменой для Н. Ломбертса в стане питерцев.

По информации «Спорт день за днём», пока что бело-голубые не посылали официальный запрос по 22-летнему игроку. Его представитель, в свою очередь, дал подтверждение исходящему интересу со стороны российского клуба.

«Да, «Зенит» на самом деле интересовался Макше, но пока что переговоры ещё не стартовали. Макше является капитаном «Нордшелланда», это высокий оборонец, который имеет хорошую скорость, одинаково успешно проявляет себя на «втором этаже» и в игре в пас. У него есть большое желание выступать в России», – сказал А. Александракис.

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