Челси планирует подписать Бакайоко и Сидибе

Лондонский гранд желает купить у княжеского «Монако» хавбека Т. Бакайоко и оборонительного футболиста Дж. Сидибе.



По данным The Daily Telegraph, Синие будут активничать на трансферном рынке в случае достижения окончательных договорённостей с китайцами относительно продажи бразильца Оскара за 60 000 000 фунтов.



The Guardian, в свою очередь, пишет о том, что вырученные деньги будут потрачены на приобретение Темуе и Джибриля.



В этом сезоне 22-летний Бакайоко отыграл 26 встреч во всех соревнованиях за «Монако», отметился двумя забитыми голами. Что касается 24-летнего Сидибе, то на его счету 25 отыгранных встреч и три точных попадания.