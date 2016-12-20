Челси планирует подписать Бакайоко и Сидибе
Дата публикации: Вчера, 22:09 | Категория: Новости футбола
Лондонский гранд желает купить у княжеского «Монако» хавбека Т. Бакайоко и оборонительного футболиста Дж. Сидибе.
По данным The Daily Telegraph, Синие будут активничать на трансферном рынке в случае достижения окончательных договорённостей с китайцами относительно продажи бразильца Оскара за 60 000 000 фунтов.
The Guardian, в свою очередь, пишет о том, что вырученные деньги будут потрачены на приобретение Темуе и Джибриля.
В этом сезоне 22-летний Бакайоко отыграл 26 встреч во всех соревнованиях за «Монако», отметился двумя забитыми голами. Что касается 24-летнего Сидибе, то на его счету 25 отыгранных встреч и три точных попадания.
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