Спартак согласовал трансфер Луиса Адриано
Представитель «Милана» южноамериканец Л. Адриано в скором времени переберётся в столичный «Спартак». За него россонери получат около 7 000 000 евро, о чём пишет Sport-express.ru.
29-летний Луис в российском клубе сможет зарабатывать столько же (3 000 000 евро за год), сколько ему платило руководство итальянского гранда.
После завтрашнего сражения россонери с действующими чемпионами Италии за национальный Суперкубок «Милан» уйдёт в отпуск, а Адриано в Бразилии вместе со своим агентом обсудит со «Спартаком» условия трудового договора. Прежде также сообщалось, что в услугах Луиса имеет заинтересованность «Порту».
Следует напомнить, Адриано «перекочевал» в стан чёрно-красных из «Шахтёра» в 2015-м году, однако в составе новой команды так и не закрепился.
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