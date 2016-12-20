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Спартак согласовал трансфер Луиса Адриано

Дата публикации: Вчера, 22:03 | Категория: Новости футбола

Спартак согласовал трансфер Луиса Адриано

Представитель «Милана» южноамериканец Л. Адриано в скором времени переберётся в столичный «Спартак». За него россонери получат около 7 000 000 евро, о чём пишет Sport-express.ru.

29-летний Луис в российском клубе сможет зарабатывать столько же (3 000 000 евро за год), сколько ему платило руководство итальянского гранда.

После завтрашнего сражения россонери с действующими чемпионами Италии за национальный Суперкубок «Милан» уйдёт в отпуск, а Адриано в Бразилии вместе со своим агентом обсудит со «Спартаком» условия трудового договора. Прежде также сообщалось, что в услугах Луиса имеет заинтересованность «Порту».

Следует напомнить, Адриано «перекочевал» в стан чёрно-красных из «Шахтёра» в 2015-м году, однако в составе новой команды так и не закрепился.

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