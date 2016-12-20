Холланд стал помощником Саутгейта на постоянной основе
Дата публикации: Вчера, 22:00 | Категория: Новости футбола
С. Холланд, британский футбольный функционер, который работает в «Челси», будет ассистентом Г. Саутгейта в национальной английской сборной.
46-летний тренер был временным сотрудником штаба Саутгейта с начала октября, когда Гарету поручили управлять командой Трёх Львов. Именно в это время из сборной скандально ушёл С. Эллардайс, подозревающийся в коррупционных махинациях.
Недавно Саутгейта назначили тренером национальной команды на постоянной основе. Уже следующим летом сотрудничество Гарета с «Челси» прекратится, и он сможет полноценно работать со Стивом в сборной.
Холланд и Саутгейт сотрудничают ещё с 2013 года, когда последний работал менеджером в молодёжке Трёх Львов. В стане лондонского гранда Стив функционирует с 2011-го года.
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